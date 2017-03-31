Программу социальной ипотеки продлят в Московской области

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Она распространится на лучших врачей Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что программа социальной ипотеки не только продлится, но и распространится на лучших врачей региона. Об этом сообщил телеканал "360".

"Мы выделяем большие деньги, чтобы все изменить старое на современный вид наших палат, для нас это является очень важным стратегическим направлением работ. Врачи — это наше все. Программа социальной ипотеки будет продолжена и будет доступна порядка 200 лучшим врачам Подмосковья", — рассказал Андрей Воробьев.

Как отметил глава Подмосковья, в приоритете находятся врачи общей практики, потому они являются самым большим дефицитом. Также будут акцентировать внимание на узких специалистах, так как они не менее востребованы.