На период нереста рыбы в МО запретят пользоваться моторными лодками

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Запрет начнет действовать в рыбхозяйственных водоемах с 1 апреля.

Запрет на пользование моторными лодками вступит в силу в Московской области 1 апреля и продлится до конца периода нереста рыб. Передвигаться на прогулочных и маломерных судах нельзя будет в рыбхозяйственных водоемах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра экологии региона Александра Когана.

Глава Минэкологии отметил, что подобные ограничения действуют каждый год во время нереста рыб. Такая мера направлена на сохранение видового многообразия района Волжско-Каспийского бассейна.

Ограничения будут действовать на Волге в районе Дубны, в охладительных водоемах Шатурской и Электрогорской ГРЭС, в Истринском, Клязьминском и Пестовском водохранилищах, а также на реке Лутосня с притоками. Действие запрета завершится 10 июня.

Кроме того в этих же водоемах во время нереста нельзя будет рыбачить. Штраф за нарушение составит от 2,5 до пяти тысяч рублей.