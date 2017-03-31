Андрей Воробьев рассказал о продлении программы соципотеки в МО

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Она пользуется большим спросом среди специалистов.

Губернатор Московской области рассказал о продлении программы социальной ипотеки в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".

"У нас программа социальной ипотеки рассчитана на три года, думаю, мы ее продлим, потому что она пользуется большим спросом", — прокомментировал Андрей Воробьев.

Как заявил глава Подмосковья, главврачи точно знают, кому нужнее квартира, "без кого перинатальный центр, поликлиника или стационар не могут существовать".