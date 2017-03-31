Глава Подмосковья рассказал о подготовке к Чемпионату мира по футболу-2018

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Большинство команд будут жить в Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к Чемпионату мира по футболу-2018 в Подмосковье, сообщил телеканал "360".

"Мы тот регион, где не строится большой стадион, но в Подмосковье будут жить большинство команд, по крайней мере, месяц (финалисты, а те, кто в группах порядка 15 дней). 17 территорий готовятся для ведущих команд мира, 16 плюс Новогорск, где будет жить наша команда", — рассказал Андрей Воробьев.

Как отметил глава Подмосковья, команды уже выбирают, где расположатся и ездят по регионе.

"Мы должны подготовить всю необходимую инфраструктуру. <…> Самое главное, что это будет работать не только, когда будет проходить чемпионат, но останется для детско-юношеских спортивных школ", — отметил Андрей Воробьев.

Как заявил глава Подмосковья, для региона это важно не только с точки зрения будущего спорта, но и с точки зрения имиджа.

"Это самое крупное мероприятие, 2018 год уже не за горами, чуть меньше года и наша страна станет эпицентром этого события. Я уверен, что главы муниципалитетов и стадионов понимают ответственность", — добавил Андрей Воробьев.