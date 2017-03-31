Минэкологии Московской области расследует дело о загрязнении Клязьмы

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Ущерб от загрязнения реки превысил семь миллионов рублей.

Минэкологии Московской области потребовало приостановки деятельности компании "Энергетик", которая занимается эксплуатацией реки Клязьма. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя подмосковного ведомства Александра Когана.

"Дело возбуждено по коллективной жалобе жителей, сообщивших в ведомство о неприятных запахах с территории очистных сооружений и о сбросе неочищенных сточных вод в реку Клязьму. Ранее специалисты Минэкологии уже проводили проверку очистных сооружений и убедились в том, что стоки очищаются недостаточно", — прокомментировал Александр Коган.

Ущерб от загрязнения реки превысил семь миллионов рублей. Как отметил министр экологии и природопользования Московской области, протокол об административном правонарушении направят в суд для принятия решения о приостановке деятельности общества.

"За нарушение правил охраны атмосферного воздуха суд вправе приостановить работу предприятия на срок до 90 суток", — добавил Александр Коган.