Охранники избили ребенка в торговом центре в Мытищах МО

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Сотрудникам ЧОП грозит до пяти лет лишения свободы.

Охранников торгового центра в Мытищах могут посадить на пять лет за избиение ребенка. В интернет попало видео случившегося. Об этом сообщил телеканал "360".

По информации следствия, два сотрудника ЧОПа избили одного из шести подростков, которые решили зайти в служебные помещения торгового центра. По словам подростка, спас его третий охранник, который успокоил своих коллег и вывел детей из торгового центра.

Администрация торгового центра отказалась давать комментарии. Следственный комитет начал проверку инцидента.