Более 500 летних кафе заработают в Московской области с 1 апреля

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Они появятся не только в парковых зонах, но и в зонах массовых мероприятий.

Более 500 летних кафе откроются в Подмосковье с 1 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя Минпотребрынка Московской области Владимира Посаженикова.

"Летние кафе — это устоявшийся формат общепита сезонный, популярный у жителей и гостей Подмосковья, и при этом востребованный предпринимателями. 1 апреля — утвержденная дата, когда летние кафе и веранды могут начать свою работу. Однако, как показывает практика, областные предприниматели ориентируются, прежде всего, на погодные условия, оценивая, насколько востребованы открытые кафе среди жителей", — рассказал Владимир Посаженников.

По словам министра потребительского рынка и услуг, сезонные кафе появятся не только в парковых зонах, но и в зоне парковых аттракционов и массовых мероприятий.

"Хочу напомнить, что одним из ключевых требований к размещению летнего кафе является его соответствие градостроительному и архитектурному облику, утвержденному органом местного самоуправления", — добавил Владимир Посаженников.