Проекту ликвидации бесхозных и заброшенных сооружений в МО исполнился год

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Во время его реализации снесено более 450 проблемных объектов.

24 проблемных объектов недвижимости снесли в Балашихе, Домодедове, Коломне и Королеве, а также в Дмитровском муниципалитете 31 марта. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Московской области.

Проект по ликвидации бесхозных и заброшенных сооружений стартовал на интернет-портале "Добродел" в марте 2016 года. Во время его реализации работники снесли более 450 проблемных объектов.

Благодаря подмосковному проекту "Общественная инвентаризация" территория муниципалитетов освободилась от ветхих и аварийных сооружений, которые создают угрозу безопасности граждан и портят архитектурный облик городов.