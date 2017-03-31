3,5 тысячи обманутых дольщиков получат в 2017 году квартиры в Подмосковье

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Большинство подмосковных обманутых дольщиков получат квартиры в Подмосковье в этом году. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".

Воробьев рассказал, что в настоящий момент в области 4,5 тысячи обманутых дольщиков, 3,5 тысячи из которых к концу года будут обеспечены жильем. По его словам, для властей это является приоритетной задачей.

К обеспечению жильем обманутых недобросовестными застройщиками дольщиков привлечен областной Минстрой, а также инвесторы, которые заняты другими объектами. Губернатор отметил, что они "отвлекают силы, деньги и время".