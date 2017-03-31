Около 32 тысяч подъездов капитально отремонтируют в МО в 2017 году

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. На эти работы выделили два миллиарда рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что около 32 тысяч подъездов капитально отремонтируют в регионе в 2017 году. На эти работы выделили два миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360".

"Капитальный ремонт — это непростая работа. Мы к комплексному капитальному ремонту добавили еще ремонт подъездов. И в этом году у нас будет отремонтировано порядка 32 тысяч подъездов", — рассказал Андрей Воробьев.

Как заявил глава Подмосковья, программу запустили из-за обращений местных жителей. Они сообщали, что дома ремонтируют, дворы благоустраивают, но в подъездах остается "бардак".

По словам Андрея Воробьева, при создании парковок во дворах региональные власти будут советоваться с жителями.

"…у жильцов больше проблем, чем мы можем разместить во дворе. Поэтому всегда возникает спор, делать ли парковку за счет газона или деревьев, или предоставить им возможность парковаться на многоярусной парковке вне дворах. Мы всегда советуемся с жителями", — добавил Андрей Воробьев.