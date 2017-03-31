Пять ветхих домов демонтировали в подмосковном Дмитрове 31 марта

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В рамках проекта "Общественная инновация" также ликвидировали бесхозные сооружения в Королеве, Балашихе, Коломне и Домодедове.

Пять аварийных домов, которые построили еще в 50−60-х годах, снесли в подмосковном Дмитрове 31 марта. Об этом сообщил телеканал "360".

Постройки признали аварийными еще три года назад. За это время владельцев квартир переселили в новые квартиры, а аварийных объект подготовили к сносу.

В рамках проекта "Общественная инновация" также ликвидировали бесхозные и заброшенные сооружения в Королеве, Балашихе, Коломне и Домодедове.

Сама программа сноса ветхого жилья стартовала в прошлом году. Во время ее реализации снесено более 470 проблемных объектов.