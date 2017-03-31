Около 1,4 тысячи дворов благоустроят в этом году в Московской области

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала "360", что в 2017 году в Московской области будет благоустроено около 1,4 тысячи дворов.

По словам Воробьева, ежегодно в области благоустраивают 10% от числа всех дворов. Жители могут добавить в список дворов, которые благоустроят в этом и в следующем году, свой двор. 1300 дворов из 1400, которые благоустроят в 2017 году, имеют четкие адреса. Их можно проверить при помощи портала "Добродел".

"В этом году мы еще предусмотрели 100 дворов дополнительно, чтобы активные граждане могли проголосовать и увеличить число дворов, вошедших в программу", — сообщил Воробьев. Он выразил надежду, что жители заинтересуются этим и примут участие в программе благоустройства.