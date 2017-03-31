Преобразование муниципалитетов в городские округа приносит около миллиарда

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Благодаря преобразованию муниципалитетов в городские округа было получено около одного миллиарда рублей, а еще 1,5 миллиарда в регионе экономят во время торгов. Деньги пошли в бюджет Подмосковья. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".

Как уточняет губернатор, появлению такого количества средств правительство области обязано работающей экономике.

Губернатор также отметил эффективную работу предприятий и рост подоходного налога. При сохранении такого темпа, по словам Воробьева, увеличатся выплаты: около 20 тысяч детей должны получить их в ближайшее время.