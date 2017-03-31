Воробьев принял участие в акции фонда "Справедливая помощь"

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев разрисовал фигурку ослика в прямом эфире телеканала "360". Это было сделано в рамках благотворительной акции в помощь фонду доктора Лизы "Справедливая помощь".

В акции приняли участие десятки знаменитостей, в том числе режиссер Егор Кончаловский, певица Илона Броневицкая, сын телеведущего Владимира Соловьева Иван.

Как уточняет детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, дети из Коломны изготовили для этой акции 200 осликов. Вырученные средства пойдут в фонд "Справедливая помощь".