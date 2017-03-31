Конкурс кулинаров "Дело вкуса" прошел в подмосковном Сергиевом Посаде

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В нем участвовали 14 команд детских домов и интернатов Московской области.

Областной конкурс кулинаров "Дело вкуса" проходит в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщил телеканал "360".

В нем участвуют 14 команд детских домов и интернатов Московской области. Конкурсанты готовят постные блюда, так как уверены, что во время поста можно есть вкусно и полезно. Шеф-повара московских ресторанов оценивают их рецепты и сервировку стола.

По словам организаторов, конкурс проводится во второй раз. Он нацелен на привлечение подростков в профессию.