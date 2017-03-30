"Защитник столицы" обчистил водителя в Одинцове

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Основным орудием труда мужчина назвал свой кулак.

Трое грабителей, один из которых назвал себя защитником Москвы от бандитов, отобрали регистратор, деньги и личные вещи у автолюбителя в подмосковном Одинцове. После совершенного преступления они сели в БМВ и уехали. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Московской области.

Преступники на глазах очевидцев ограбили мужчину около своего же автомобиля. Сотрудники полиции задержали грабителей в Нижегородской области. В машине преступников нашли наручники, два ножа, стартовые патроны и пневматический пистолет.

"Охраняю от бандитов Москву", — заявил один из задержанных, который работал охранником в супермаркете. Основным орудием труда он назвал свой кулак.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Им грозит до семи лет лишения свободы.