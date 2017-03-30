Проект "Детский спорт" представили в подмосковных Химках

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы обсудила доступность занятий физкультурой и спортом в округе с работниками школ.

Депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка Ирина Роднина презентовала в подмосковных Химках проект "Детский спорт" в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.

"Мы хотим, чтобы как можно больше детей регулярно занимались спортом в неурочное время. Важно, чтобы была постоянная занятость ребят, причем не только во время учебного года, но и в летнее время. Это касается и спорта, и творчества, научно-технического и направления. Поэтому в рамках программы мы будем проводить на территории округа спортивные соревнования различного уровня, оказывать содействие строительству и реконструкции школьных спортзалов, стадионов, дворовых спортплощадок, помогать в обеспечении экипировкой и инвентарем", — рассказала Ирина Роднина.

Также в городском округе создадут спортивные клубы, которые помогут местным ребятам развиваться физически и научат работать в коллективе. Шефство над подобными клубами могут взять не только учителя или родители, но даже старшеклассники.