Ярмарки выходного дня стартуют в подмосковном Подольске 31 марта

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Организатором мероприятия является Крымская потребительская кооперация "Колос".

Ярмарки выходного дня организуют в подмосковном Подольске с 31 марта. Мероприятие для гостей и жителей города продлится до 2 мая. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу городской администрации Московской области.

Мероприятия будут проходить у дома культуры "Машиностроитель" в микрорайоне Климовск с 10:00 до 19:00.

Представители Крымской потребительской кооперация "Колос" стали организаторами ярмарки в Подольске. Здесь посетители мероприятия найдут товары продуктовой и промышленной группы.