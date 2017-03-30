Почти 35 млн рублей направят на восстановление стадиона в Лотошине

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Спортивный объект отремонтируют благодаря региональной программе "Спорт Подмосковья".

Почти 35 миллионов рублей направят на восстановление из областного бюджета на восстановление стадиона в подмосковном Лотошине в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу замруководителя муниципалитета Алексея Куликова.

"Почти 35 миллионов рублей будет выделено из областного бюджета на реконструкцию центрального стадиона в Лотошине в 2017 году. Софинансирование из бюджета Лотошинского района составит порядка трех миллионов рублей. В нашем районе сохранились крепкие спортивные традиции, и обновление стадиона намного расширит возможности местных жителей для занятий физической культурой и спортом", — рассказал Алексей Куликов.

Спортивный объект отремонтируют благодаря региональной программе "Спорт Подмосковья", а также инициативе районного совета депутатов и руководства Лотошинского района. Работы стартуют в четвертом квартале текущего года.