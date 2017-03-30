Сроки подачи заявок на вступление в муниципальную ОП продлили до 7 апреля

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Количество желающих подать заявление на вступление в палаты резко увеличилось.

Подача заявок в муниципальную общественную палату Московской области продлится до 7 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья Ирины Плещевой.

"Такое решение было принято из-за того, что в последние дни количество желающих подать заявление на вступление в палаты резко увеличилось", — прокомментировала Ирина Плещева.

Срок полномочий действующих составов общественных палат муниципалитетов и городских округов Подмосковья истекает в июле текущего года.

"Работу по формированию общественных палат в муниципалитетах осуществляет Общественная палата Московской области. Для этого создана специальная рабочая группа. Руководитель рабочей группы — заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Романовна Дмитриева", — добавила Ирина Плещева.

Единый день рейтингового голосования за кандидатов в члены общественных палат в муниципалитеты пройдет 22 апреля. Телефон горячей линии рабочей группы 8 (498) 602-09-10.