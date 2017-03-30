Бесплатные автобусы организуют до кладбищ в Мытищах в ближайшие праздники

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Транспорт будет курсировать по двум маршрутам.

Бесплатные автобусы в Вербное воскресенье и на Пасху организуют по двум маршрутам до Волковского и Перловского кладбищ в Мытищах Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Автотранспортные средства также будут ходить бесплатно до Красной горки 23 апреля и в День Победы.

Пассажирские перевозки будут выполняться автобусами большого класса с 9:00 до 15:00. Они будут следовать по маршруту "Автовокзал города Мытищи — Олимпийский проспект — Волковское шоссе — Волковское кладбище и обратно". Также дополнительно пустят движение автобусов малого класса через МКАД до Перловского кладбища. Автотранспортные средства будут курсировать по двум маршрутам.