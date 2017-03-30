Часть новогодней елки до сих пор стоит на железнодорожной станции Быково

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Металлический каркас пообещали демонтировать до 24 апреля.

Новогодняя елка до сих пор стоит на площади перед железнодорожной станцией в Быково Раменского района Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".

Искусственные ветви и игрушки убрали давно, а про пятиметровый каркас и подставку забыли. Жители поселка шутят, что таким образом местные власти решили скрасить мрачное настроение от затянувшейся зимы.

Сотрудники администрации Раменского района заявили, что елки нет на площади. Представители интернет-портала "Добродел" осмотрели место и обнаружили металлический каркас, который демонтируют до 24 апреля.