Оксана Пушкина предложила законодательно закрепить установку бэби-боксов

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Сейчас колыбели надежды открыты в 13 регионах России.

Депутат Государственной думы Оксана Пушкина проверила работу единственного бэби-бокса в Люберцах Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам подмосковных врачей, колыбель надежды в больнице находится уже четвертый год. За это время здесь спасли 29 детей. Бэби-бокс открыли после шокирующего случая: прохожий нашел новорожденного в кастрюльке, которую оставили на помойке.

Однако сейчас колыбель надежды работает без официального разрешения. Поэтому Оксана Пушкина предложила внести изменения в систему.

"Давайте мы закрепим законодательно установку бэби-боксов там, где это необходимо, потому что в разных регионах разная экономическая ситуация, разная демографическая ситуация", — прокомментировала Оксана Пушкина.

В настоящее время бэби-боксы открыты в 13 регионах РФ. По неофициальной статистике, в отделения детской реанимации Москвы каждый месяц доставляют от трех до 10 подкидышей, которых находят на улице.