Сотрудники одинцовской администрации выйдут на субботник до областной акции

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Он пройдет уже в эту пятницу, 31 марта.

Чиновники Одинцовского района Подмосковья проведут дополнительный субботник 31 марта, не дожидаясь областной акции. В этот день также примут участие сотрудники администраций всех 16 поселений. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя муниципалитета Андрея Иванова.

"Мы должны как следует подготовиться к двум масштабным субботникам, которые пройдут 8 и 22 апреля. Предлагаю не дожидаться областных акций, а дать старт комплексной уборке территорий после зимы уже в эту пятницу. Своим примером чиновники наших муниципалитетов смогут показать, насколько важно следить за чистотой наших территорий, поддерживать их в порядке", — прокомментировал Андрей Иванов.

Подготовительный субботник пройдет 8 апреля, а общеобластной субботник — 22 апреля. На подготовительном этапе планируется организовать уборку мест общественного посещения людей. Вторая акция включит в себя окраску ограждений и цоколей зданий, комплексное озеленение и мытье фасадов, а также ремонт детских и спортивных площадок.

"В Одинцовском районе откроют 74 пункта, которые оснастят всем необходимым инвентарем. Основными точками уборки станут дворовые, междворовые и межквартальные территории, парки, скверы, бульвары, территории общественного и социального пользования, СНТ", — добавил Андрей Иванов.