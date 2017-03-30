"Звезд подмосковного спорта" назвали в Москве

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Более сотни представителей паралимпийцев, сурдлимпийцев и неолимпийских видов спорта претендовали на победу.

Номинантов и лауреатов премии "Звезды подмосковного спорта 2016" определили в Москве. Об этом сообщил телеканал "360".

Более сотни представителей паралимпийцев, сурдлимпийцев и неолимпийских видов спорта претендовали на победу.

Юная самбистка из подмосковного Можайска Карина Черевань победила в номинации "Восходящая звезда". Лучшим спортсменом прошлого года стала представительница джиу-джитсу Оксана Москаленко из Апрелевки в Наро-Фоминском районе Московской области.