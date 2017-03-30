Реутов стал одним из лучших муниципалитетов по борьбе с незаконной рекламой

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Только в прошлом году в городе выявили и демонтировали 210 незаконных рекламных конструкций.

Реутов попал в топ-10 лучших муниципалитетов Подмосковья по борьбе с незаконной рекламой. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы города Сергея Юрова.

"Реутов вошел в Топ-10 лучших муниципалитетов Подмосковья по борьбе с незаконной рекламой. С начала 2017 года в городе демонтировано более 70 незаконных рекламных конструкций на фасадах зданий, выдано 160 разрешений на установку. По оценке Главного управления по информационной политике Московской области, в Реутове не выявлено незаконной рекламы", — прокомментировал Сергей Юров.

По словам Сергея Юрова, работа по этому направлению продолжат. Только в прошлом году в Реутове выявили и демонтировали 210 незаконных рекламных конструкций. Представители городской администрации выдали 260 разрешений на установку рекламных конструкций и средств размещения рекламы.