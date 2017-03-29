Рынок хлеба вырос на 9% в Московской области

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Об этом рассказали на третьем форуме хлебопекарей.

На третьем форуме хлебопекарей рассказали, что рынок подмосковного хлеба вырос на 9%. Об этом сообщил телеканал "360".

На конференции зампред правительства Денис Буцаев отметил, что сегодня в Подмосковье работает программа по субсидированию малого бизнеса. Кроме того, регион на сегодняшний день входит в топ-3 по России.

"Субсидирование — это точечная помощь предприятиям, которые находятся на стадии становления. Старичкам отрасли нужна помощь со сбытом продукции", — рассказал Денис Буцаев.

Сейчас активно проводится работа с торговыми сетями, чтобы продвигать подмосковных производителей. Три года назад подмосковный хлеб существенно потеснил полки магазинов других производителей. Поэтому на конференции решали вернуть цены на зерно.

"С зерном и ценами на него в этом году ситуация стабильная", — заметил министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин.

По результатам форума пекари хотят подписать меморандум по ограничению процента возврата хлебобулочной продукции торговыми сетями.