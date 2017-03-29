783 библиотеки будут участвовать в акции "Библионочь" в Московской области

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Во время мероприятия пройдут встречи с представителями журнала "Юный натуралист" и специалистами-экологами.

Ежегодная акция "Библионочь" пройдет в Подмосковье в ночь с 21 на 22 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра культуры Московской области Оксаны Косаревой.

"В "Библионочи", которая пройдет в Подмосковье уже в шестой раз, примут участие 783 библиотеки, представляющие 39 городских округов и 29 муниципальных районов. На этот раз акция посвящена Году экологии. Посетителей библиотек ждет немало увлекательных программ — выставки, экскурсии, квесты, мастер-классы, конкурсы и многое другое", — прокомментировала Оксана Косарева.

Во время мероприятия в подмосковных библиотеках пройдут встречи с представителями журнала "Юный натуралист" и специалистами-экологами. Кроме того, пройдет концерт учащихся детской музыкальной школы, а любителям кино покажут фильмы.