Акции в поддержку страдающих аутизмом детей состоятся в Люберцах 2 апреля

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В городе пройдут выставки рисунков больных детей, творческие мастер-классы и анимационный спектакль.

Во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, который ежегодно проходит 2 апреля, подсветят синим цветом дворец культуры в подмосковных Люберцах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя муниципалитета Владимира Ружицкого.

"В торговом центре "Выходной" со 2 по 15 апреля пройдет выставка рисунков детей с аутизмом "Я и мой мир". А в 19:18 Люберецкий районный Дом культуры подсветят синим цветом", — прокомментировал Владимир Ружицкий.

По его словам, акция пройдет в парке культуры и отдыха "Наташинские пруды" в 11:00. Жители и гости муниципалитета смогут принять участие в творческих мастер-классах, а дети посмотрят анимационную программу. Завершит мероприятие салют из синих шаров "Зажги синим" и флешмоб "Завяжи синюю ленту".