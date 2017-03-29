63 тысячи цветов планируют высадить в подмосковном Реутове летом 2017 года

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. На клумбах появятся бегонии, бархатцы, петунии и другие.

63 тысячи цветов высадят в подмосковном Реутове летом 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы города Сергея Юрова.

"Традиционно летом одним из главных украшений города становятся цветочные клумбы. В этом году мы планируем высадить более 63 тысяч цветов. К их посадке сотрудники коммунальных служб города приступят в начале июня", — прокомментировал Сергей Юров.

По его словам, однолетние цветы высадят на улицах и во дворах города. На клумбах появятся бегонии, бархатцы, петунии и другие. Кроме того, город украсят вертикальными цветочными конструкциями.

Как заявил Сергей Юров, уже в мае расцветут 40 тысяч тюльпанов на клумбах у Мемориала Славы, Дворца бракосочетаний, центральной площади, храмов и памятников. Впервые большая клумба с тюльпанами появится в парке "Фабричный пруд". Луковицы этих цветов высадили осенью 2016 года.