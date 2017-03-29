Суд приговорил педагога-педофила из МО к 3,5 года тюрьмы

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Около семи месяцев он совершал развратные действия в отношении тринадцатилетней девочки.

Суд приговорил бывшего педагога-организатора Муниципального учреждения "Молодежный центр "Ламич" в Подмосковье к 3,6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 35-летнего Дениса Соколова обвиняют в педофилии. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Дениса Соколова, признанного виновным в совершении двух эпизодов развратных действий в отношении тринадцатилетней девочки, а также незаконном обороте порнографических материалов", — прокомментировали в Следственном комитете.

По информации следствия, с 6 октября 2015 года по 18 апреля 2016 года злоумышленик "совершил развратные действия без применения насилия путем электронной переписки в соцсети "Вконтакте", в отношении знакомой несовершеннолетней учащейся школы, расположив в период общения потерпевшую к себе и войдя к ней в доверие". Также подсудимый отправлял школьнице порнографические фотографии.

Во время следствия специалисты допросили более 20 свидетелей и провели несколько экспертиз.