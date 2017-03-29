Филиал Академии умного футбола откроют в Химках 1 апреля

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Шефство над ним возьмут экс-игроки футбольного клуба "Спартак" Геннадий Морозов и Валерий Кечинов.

Филиал Академии умного футбола откроют в подмосковных Химках 1 апреля. Он будет работать на базе школ № 26 и № 29. Руководить филиалом будут экс-игроки футбольного клуба "Спартак" Геннадий Морозов и Валерий Кечинов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Секции детско-юношеского и любительского футбола открыли в рамках программы благотворительного фонда помощи детям "Наследие". Заниматься в секциях филиала будут дети от четырех до 17 лет.

В торжественной церемонии открытия Филиала Академии умного футбола будут участвовать самый титулованный тренер в истории чемпионатов России по футболу Олег Романцев, а также первый наставник футбольного клуба "Химки" Владимир Штапов, бывшие игроки сборной России и экс-игроки московских клубов "Спартак", "Динамо" и ЦСКА.