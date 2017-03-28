В МО преобразование районов в городские округа увеличили выплаты на детей

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Формирование городских округов и оптимизация структур государственной власти помогли увеличить выплаты на детей в два раза в Московской области с января 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу зампредседателя правительства Подмосковья Ирины Смирновой.

К первой категории относятся семьи с детьми от полутора до трех лет. На одного ребенка увеличат пособие на тысячу рублей. Вторая категория — семьи с новорожденными, независимо от того, первый это, второй или третий ребенок. Им увеличат выплату в два раза.

"Например, когда рождается второй ребеночек в семье единовременная выплата сегодня — 20 тысяч рублей. С 1 января этого года при рождении все уже родившие и те, кто родят второго ребеночка, получат 40 тысяч. То есть единовременные выплаты увеличатся в два раза", — прокомментировала Ирина Смирнова.

Такие меры не были запланированы, но стали возможны, благодаря оптимальным расходам бюджета. Как отметила Ирина Смирнова, муниципальные расходы снижаются в два раза на содержание аппарата при преобразовании, "а это — миллионы".

Депутаты регионального парламента рассмотрят предложения по внесению изменений в закон о бюджете 6 апреля. Закон вступит в силу через 10 дней, после официального опубликования.