Губернатор Подмосковья рассказал, благодаря чему повысились соцвыплаты

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что позволило повысить соцвыплаты родителям, работникам медицинских и образовательных учреждений в регионе. Об этом сообщил телеканал "360".

Как отметил губернатор Подмосковья, рациональное расходование средств, политику которого проводит региональная администрация, включает в себя экономию на торгах, мобилизацию доходов и оптимизацию расходов на управление в городских округах.

Подобные меры стали эффективны, так как часть средств перераспределяют для повышения соцпособий и зарплат. Кроме того, возрастет размер единовременных выплат при рождении первого, второго и третьего ребенка в два раза и увеличат ежемесячное пособие на ребенка от 1,5 до трех лет. Отдельно Андрей Воробьев отметил ситуацию с работниками социальной сферы.

"Экономическому и социальному блокам поручено подготовить предложения по увеличению заработной платы педагогическим и медицинским работникам. Особое внимание — младшему медицинскому персоналу, врачам общей практики, терапевтам, педиатрам", — рассказал Андрей Воробьев.