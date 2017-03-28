В Наро-Фоминском районе построят 16 новых птичников

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Шестнадцать новых птичников возведут в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Они помогут выращивать бройлеров. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу начальника Главгосстройнадзора Московской области Руслана Тагиева.

"Объекты будут возведены в рамках расширения основных производственных площадей птицеводческого комплекса, расположенного в поселке Новая Ольховка Наро-Фоминского района", — прокомментировал Руслан Тагиев.

Птицефабрика "Элинар-Бройлер" будет застройщиком. Генеральным подрядчиком станет организация "ПМК-94". Строительство объектов планируют завершить в первом квартале 2018 года.