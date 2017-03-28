Олимпийский чемпион Крюков стал кандидатом в ОП Одинцовского района

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Олимпийский и трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Никита Крюков подал документы в Общественную палату Одинцовского района Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя подмосковного района Андрея Иванова.

Свою общественную деятельность титулованный спортсмен, который живет в Одинцове, планирует начать с создания еще одного парка для занятий лыжами.

"Хочу сделать лыжероллерную трассу с площадкой для воркаута, в идеале все это соединить с лазутинской трассой, разгрузить ее, чтобы жители близлежащих домов по улице Говорова могли выходить и гулять пешком, кататься на лыжах, прогуливаться в парке", — прокомментировал Никита Крюков.

Как заявил глава муниципалитета, подать заявку в состав муниципальной общественной палаты третьего созыва можно до 31 марта. Более 100 кандидатов уже подали документы.

"Яркий Никита Крюков не только спортсмен, он один из лидеров спортивной жизни Одинцовского района, флагман, за которым потянется молодежь. Муниципальная Общественная палата является важным консультативным органом. Очень хорошо, что туда идут работать люди, которые готовы отстаивать интересы общества и целых отраслей", — отметил Андрей Иванов.