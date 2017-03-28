В Подмосковья пройдет юбилейная акция "Лес Победы" 29 апреля

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Юбилейная акция "Лес Победы" пройдет в Московской области 29 апреля. В рамках мероприятия высадят дубы, сосны и ели. Об этом сообщил телеканал "360".

"Эпидемией жука короеда-типографа был охвачен целый ряд российских регионов на европейской части страны, и по объему проведенного искусственного лесовосстановления Московская область по итогам 2016 года находится на первом месте по Центральному федеральному округу. Год назад мы были вторыми в ЦФО, уступая по этому показателю только Тверской области, а в этом году мы опередили соседей почти на полторы тысячи гектаров", — прокомментировал глава Комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

Акция приурочена ко Дню Победы. В Московской области организуют 81 площадку. Центральной станет подмосковная Истра. Всего там высадят 58 400 растений на площади более 336 гектаров.

В 10-й акции будут участвовать знаменитости. Кроме того, в этот день все желающие приобретут сувенирную продукцию или смогут попробовать еду полевой кухни. Более подробную информацию участники могут найти на официальном сайте.