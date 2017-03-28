Электросетевой комплекс Подмосковья работает в штатном режиме

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Электросетевой комплекс работает в штатном режиме в Подмосковье, несмотря на непогоду. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра энергетики Московской области Леонида Неганова.

"За последние сутки сбоев в работе электросетевого комплекса Подмосковья из-за ухудшения погоды и сильного ветра не зафиксировано. На текущий момент энергооборудование функционирует в штатном режиме", — прокомментировал Леонид Неганов.

Бригады по ремонту оборудования распределительных сетей и воздушных ЛЭП дежурят круглосуточно. Под особым контролем находятся социально значимые учреждения и объекты, которые отвечают за теплоснабжение и водоснабжение.