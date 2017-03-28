Места проведения субботника в Одинцово выберут по заявкам на "Добродел"

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Места проведения областного субботника, который пройдет 8 апреля в Одинцовском районе Подмосковья, выберут по обращениям на портал "Добродел". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя района Андрея Иванова.

"Субботник 8 апреля посвящен наведению порядка после зимы, он будет включать в себя предварительные работы — уборку мусора, рыхление снега, ремонт оград, очистку водоприемных решеток и спил аварийных деревьев. С помощью портала "Добродел" мы можем посмотреть, каким локациям нужно уделить внимание прежде всего. На особом контроле будем держать повторные обращения. Наша задача — мобилизоваться и всем вместе сделать Одинцовский район чище", — прокомментировал Андрей Иванов.

На сайт "Добродел" поступило 92 обращения по вопросам уборки территорий. Большая часть заявок связана с городским поселением Одинцово. В муниципалитете хотят открыть 74 пункта выдачи инвентаря для участников регионального субботника.