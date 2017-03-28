МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Минэкологии Подмосковья напомнило об ответственности за сбор первоцветов, которые зацветут в ближайшие две недели из-за ранней весны. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра экологии и природопользования Подмосковья Александра Когана.

По словам руководителя Минэкологии, многие цветы занесены в Красные книги России и Московской области. Поэтому редкие и уязвимые растения необходимо оберегать от охотников за первоцветами. Рвать их запрещено. О нарушениях следует сообщить по оперативному номеру эконадзорного ведомства 8 (498) 602-21-27.

"Мы просим всех неравнодушных жителей, которые стали свидетелями сбора или продажи первоцветов, сообщать об этом нам. Это касается не только растений, занесенных в Красную книгу Московской области, но и цветов, которые завозятся из других регионов России", — отметил Александр Коган.