В Одинцовском районе более 100 единиц техники чистили снег

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Около 20% месячной нормы осадков выпало в Московской области в ночь на 28 марта. Более 100 единиц техники и 637 человек устранили последствия снегопада в Одинцовском районе. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу заместителя руководителя администрации муниципалитета Михаила Коротаева.

"Поскольку снегопад продолжается, наши подрядные организации во всех 16 городских и сельских поселениях продолжают работы в штатном режиме. Сейчас участвуют в уборке 46 единиц техники и 57 работников. Учитывая МБУ мощности, МКУ, муниципальных и частных управляющих компаний в случае сильных осадков мы можем задействовать более 1200 человек и 260 единиц специальной техники", — прокомментировал Михаил Коротаев.

По его словам, в первую очередь рабочие почистили тротуары, проезжие части, пешеходные переходы и автобусные остановки.