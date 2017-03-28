Терминал Шереметьево закроют на реконструкцию с 1 апреля

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Международный аэропорт Шереметьево выводит из эксплуатации и закрывает на реконструкцию Терминал С 1 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу аэропорта Московской области.

Ремонтные работы проведут в соответствии с программой долгосрочного развития аэропорта. Реконструкция Терминала C позволит в 2019 году интегрировать его со строящимся Терминалом B, который откроется в 2018 году.

По информации пресс-службы, после реконструкции расширится пропускная способность Северного терминального комплекса и аэропорта Шереметьево в целом. Рейсы авиакомпаний, ранее выполнявших полеты из Терминала С, переведены в терминалы Е и F.