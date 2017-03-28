Глава МО поручил повысить зарплаты учителям, врачам и соцработникам

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства поручил повысить зарплаты врачам, учителям и работникам социальной сферы к 1 сентября. Об этом сообщил телеканал "360".

"В рамках исполнения указов президента к 1 сентября поручаю экономическому и социальному блоку предусмотреть повышение заработных плат не только врачам и учителям, но и работникам бюджетной сферы, которые задействованы в социальной отрасли", — прокомментировал Андрей Воробьев.

Как отметил губернатор Подмосковья, повышение особенно касается врачей общей практики и младшего медицинского персонала.