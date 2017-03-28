В Подмосковье более 71 тысячи пенсионеров получают денежную компенсацию

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Более 71 тысячи пенсионеров получают денежную компенсацию в Московской области. Дополнительные средства они получат в один раз в месяц в размере 700 рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого зампредседателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

Данная социальная поддержка стартовала в прошлом году и стала востребованной среди пенсионеров. Тогда они получили в общей сложности около 571 миллиона рублей. Денежная компенсация продлится до 2018 года.

"Оформить выплату могут одиноко проживающие пожилые люди в возрасте от 70 лет и семьи из пенсионеров, одному из которых исполнилось 70 лет, а доход каждого не превышает 16,8 тысячи рублей. Денежная компенсация назначается на полгода, по истечении этого времени можно продлить ее", — рассказала Ольга Забралова.