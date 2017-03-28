В Подмосковье продолжится проект "Русская опера у стен монастыря"

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Проект "Русская опера у стен монастыря" продолжится в Московской области 2017 году. В его рамках около древнейших монастырей региона будут показывать оперные спектакли. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу советника губернатора Подмосковья по культуре Нармин Ширалиевой.

"Проект продолжится в 2017 году в нескольких монастырях с поддержкой Московской епархии, по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Фестиваль, как и в прошлом году, пройдет в соавторстве с московским театром "Геликон-опера. Показы будут проходить в течение лета", — рассказала Нармин Ширалиева.

Самая масштабная акция проекта состоится у стен Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде Московской области. Жителям и гостям города покажут оперу "Золотой петушок" в августе 2017 года.