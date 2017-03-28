Две школы в Клину получат статус региональных инновационных площадок МО

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Две школы в Клину станут региональными инновационными площадками Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя муниципалитета Алены Сокольской.

"Две школы в Клину стали победителями областного конкурса на присвоение статуса региональной инновационной площадки Московской области. Это профильная школа № 4 и средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 7", — рассказала Алена Сокольская.

Как отметила глава района, образовательные учреждения также получат денежное поощрение. Их можно будет потратить на развитие учебного процесса, образовательных проектов или на приобретение нового оборудования.

"Для Клинского образования победа в этом конкурсе — большое достижение. Ранее статус региональной инновационной площадки был присвоен в 2013 году Высоковской СОШ № 4", — добавила Алена Сокольская.