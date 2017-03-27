На региональных стройках зарегистрировали 459 нарушений

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Во время рейдов подмосковные инспекторы Главгосстройнадзора зарегистрировали 459 нарушений на стройках в Московской области за неделю. Застройщики оперативно устранили 442 ранее выявленных нарушения. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы надзорного ведомства Подмосковья Руслана Тагиева.

"Большая часть нарушений устраняется после выдачи предписаний, что подтвердили повторные проверки, остальные находятся на контроле Главного управления. С начала года застройщиками устранено 3253 нарушения", — рассказал Руслан Тагиев.

По его словам, нарушения происходят из-за ненадлежащего уровня профессиональной подготовки специалистов, которые осуществляют строительный контроль, а также из-за отсутствия должного строительного контроля со стороны соответствующих служб подрядных организаций и заказчиков.

За неделю инспекторы проверили 255 строящихся объектов капстроительства, из которых 223 плановых и 32 внеплановых. Во время внеплановых проверок специалисты проконтролировали исполнение ранее выданных предписаний.