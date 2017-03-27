Плановые проверки завершаются на ГТС системы обводнения торфяников

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Проверки гидротехнических сооружений (ГТС) активизировались в Московской области с приходом теплой погоды. Мероприятия проходят в рамках подготовки к пожароопасному сезону. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу зампредседателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

Специалисты осматривают оборудования ГТС и прилегающую территорию. Сейчас гидротехнические сооружения находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к нормальной работе в пожароопасный период.

"Помимо обследования оборудования, бригады МОС АВС в первые дни апреля проведут замеры уровня грунтовых вод. При необходимости весной и летом в ГТС закачивается дополнительный объем воды из близлежащих водоемов. В прошлом году было перекачано около семи миллионов кубометров воды", — прокомментировал Дмитрий Пестов.