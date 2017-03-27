Выборы в Московской области признаны состоявшимися

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Выборы в Подмосковье признаны состоявшимися. Предварительные итоги кампании подвела председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова. Об этом сообщил телеканал "360".

В минувшее воскресенье в Люберцах, Павловском Посаде, Рузе и Красноармейске выбирали советы депутатов городских округов, а в Раменском районе прошли досрочные выборы главы поселения Родники. Всего был разыграно 89 мандатов.

"В голосовании приняло участие 90 тысяч избирателей, это 25,77% от избирателей, включенных в списки. Максимальная явка зафиксирована в Красноармейске, минимальная — в Павловском Посаде. Несмотря на несущественные инциденты, голосование прошло открыто, гласно и прозрачно", — прокомментировала Ирина Коновалова.

107 кандидатов боролись за 32 кресла депутата в подмосковных Люберцах. По одному мандату получили партия "Справедливая Россия", коммунистическая партия России и один самовыдвиженец. Два мандата у партии "Родина", остальные — у "Единой России".

В Павловском Посаде выборы проходили по смешанной системе. 10 депутатов избрали по единому избирательному округу и еще 10 — по одномандатным избирательным округам.

Шесть мандатов получило местное отделение "Единой России". По одному у КПРФ, "Справедливой России", ЛДПР и коммунистической партии.

Жители Рузы выбирали состав местного совета депутатов. 11 мест займут кандидаты, которые набрали большее количество голосов по единому списку и еще 10 — по каждому из одномандатных округов. Шесть мандатов получила партия "Единая Россия", "Справедливая Россия" и коммунистическая партия выиграли по два мандата. "Партия пенсионеров за справедливость" получила один мандат.

В городском округе Красноармейск проходили досрочные выборы из-за того, что прошлый состав совета депутатов расформировали в августе. Здесь избрали 15 депутатов по 15 одномандатным округам. Практически по всем лидировали самовыдвиженцы. Коммунистическая партия получила четыре мандата, "Справедливая Россия" — один, "Единая Россия" — три. На выборах главы поселения Родники победил Михаил Батурин.