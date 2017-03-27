Минэкологии начало расследовать загрязнение сельхозземель в Клинском районе

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Минэкологии Подмосковья возбудили дело о загрязнении сельхозземель в Клинском районе. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя эконадзорного ведомства Московской области Александра Когана.

Местные жители рассказали о неприятном запахе и разливе отходов в Минэкологии Московской области. По их словам, после снеготаяния органика может попасть в реку Сестру.

"Инспекторы эконадзора возбудили административное дело по факту сброса органических отходов на землях сельхозназначения в Клинском районе. Решение о расследовании принято после выезда на свинокомплекс, принадлежащий организации "КХП "Живая природа", — прокомментировал Александр Коган.

Представителей предприятия уже штрафовали на 260 тысяч рублей в прошлом году. Тогда инспекторы обнаружили нарушения правил охраны воздуха. Кроме того, на организацию был наложен штраф в размере 200 тысяч рублей за несвоевременное предоставление сведений в кадастр отходов Подмосковья.

"На этот раз административное дело возбуждается по фактам нарушения правил обращения с органическими отходами. В рамках расследования будут взяты пробы грунта в местах разлива и воды в ручье, впадающем в Сестру. Планируется рассчитать ущерб, нанесенный окружающей среде, поясняется в материале", — добавил Александр Коган.